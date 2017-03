Se billedserie Venstres folketingsmedlem og politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen var aftenens hovedtaler. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Venstre valgte kandidater

01. marts 2017

16 venstrefolk er klar til kommunalvalget, mens to mand stiller op til regionsrådsvalget.

Det står klart, efter Venstre i Solrød tirsdag aften afholdt generalforsamling og opstillingsmøde i Aktivitetshuset. Aftenen bød på besøg udefra i dobbelt forstand, for de lokale partisoldater havde både indbudt partiets folketingsmedlem og politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, og alle interesserede solrødborgere - også dem, der ikke er medlem af partiet. Og det viste sig at være en succes, fortæller den lokale partiformand, Benjamin Lindberg, som skønner, at der i alt var cirka 80 mennesker til stede, heraf 53 medlemmer af Venstre. Det var dog kun partimedlemmer, der havde stemmeret.

- Vi havde ikke regnet med så mange og måtte stille ekstra borde og stole frem, siger Benjamin Lindberg.

Aftenen begyndte med opstillingsmøde, og mens alle syv nuværende byrådsmedlemmer genopstiller, er der også ni kandidater, der ikke er medlem af det siddende byråd. Efter generalforsamlingen fik alle 16 kandidater som en gimmick udleveret et halstørklæde.

- Det er et symbol på, at vi er byens hold. Vi har både den ældste og den yngste kandidat og hele seks kvinder, siger Benjamin Lindberg, der også selv er at finde på listen som nummer 11.

Han vil desuden være nummer to på listen efter Kim Sunesen til regionsrådsvalget. Den endelige liste over alle Venstres kandidater til regionsrådet bliver fastlagt på et fællesmøde senere på foråret.

Livlig debat

Jakob Ellemann-Jensens indlæg medførte ifølge Benjamin Lindberg en livlig debat om både dansk og international politik.

- Der var en masse spørgsmål om EU-afstemning og retspolitik, Brexit og Trump, og så den politiske situation med samarbejdet mellem Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, siger Benjamin Lindberg, som peger på, at der lokalt er et godt samarbejde alle partierne imellem.

Det store mål for kommunalvalget er i Benjamin Lindbergs da heller ikke at gå så meget frem, at partiet vinder det absolutte flertal.

- Det er ikke et mål i sig selv. For os er det vigtigste at genvinde borgmesterposten, og vi vil gerne vinde et til to mandater, siger Benjamin Lindberg.