Det var en Ford Mondeo stationcar lig denne, som de to unge mænd kørte i. Bilen er nu blevet konfiskeret af retten. Arkivfoto

Vanvidsbilist skal i fængsel

Sydkysten - 12. maj 2017 kl. 11:45 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 25-årige mand, der en juniaften for snart to år siden kørte vanvidskørsel på blandt andet Køge Bugt Motorvejen ved Karlsunde, er ved Retten i Roskilde blevet idømt ni måneders ubetinget fængsel og fået frakendt retten til at køre bil i to år.

Samtidigt skal den 25-årige, der er fra Ishøj, betale en bøde på 28.000 kroner, ligesom han fik konfiskeret 10 kilo hash og den Ford Mondeo stationcar, han kørte i. Passageren i bilen, en 30-årig københavner, slipper med en bøde på 5000 kroner for besiddelse af tåregas og tre gram hash, som blev fundet i hans lejlighed samme aften.

Vanvidskørslen foregik hen over omtrent tre kvarters tid om aftenen den 12. juni 2015, inden de to unge mænd blev standset af politiet på Strandesplanaden i Brøndby, hvor politiet fandt 10 kilo hash i bilen. Inden da havde bilisterne på Sydkysten været vidner til noget, man ellers kun kender fra helikopterbilleder på amerikansk tv.

De to kørte over for rødt uden at sætte farten ned i deres Ford Mondeo stationcar adskillige gange, blandt andet i krydset mellem motorvejen og Cementvej i Solrød og i krydset mellem Tåstrupvej og Solrød Byvej. I Vallensbæk kørte de over for rødt i det ulykkesplagede kryds mellem Søndre Ringvej og Vallensbæk Torvevej, ligesom de kørte mod kørselsretningen i rundkørslen på Vallensbæk Torvevej. Undervejs nåede de at påkøre to biler, mens "adskillige biler måtte katastrofebremse og foretage undvigemanøvrer for at undgå påkørsler," som det hed i anklageskriftet.

På Køge Bugt Motorvejen i Karlslunde kørte de to med mindst 126 kilometer i timen på strækningen, der dengang stadig havde en hastighedsgrænse på 80 kilometer i timen. Selvom politiet gjorde tegn til det, stoppede de ikke, men kørte videre med høj fart. Flere gange overskred de den ubrudte kantlinje og kørte i nødsporet, overhalede biler højre om og skiftede vognbane i den tætte trafik, lød det i tiltalen.

De to unge mænd havde erkendt sig skyldige i alle forholdene. Dog havde den 30-årige nægtet sig skyldig for at være i besiddelse af de 10 kilo hash. Her fandt retten det heller ikke bevist, at den 30-årige kendte noget til hashen, og han blev derfor frifundet i forholdet. Begge modtog dommen.