Unge tager over med Emilie i front

- Det vidner om, hvor stor bredden er hos kvinderne, at der også er et lag under de etablerede stjerner, men vi er også bevidste om, at det efter en periode med et overlap, er os, der snart skal tage over,

Den 19-årige Tune-kvinde jublede over at komme til VM, men har ærgret sig lidt over, at det bliver i 50 m fly og ikke i favoritdisciplinen 100 fly. Hun manglede, hvad der svarer til et perfekt indslag til sidst, for at opnå kravtiden i 100 m.