Fire unge har ved Retten i Glostrup fået fængselsdomme. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Unge tævede offer bag busk

Sydkysten - 23. juli 2017 kl. 08:30 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De sprang frem fra busken og tævede deres offer, så den unge mand fik brækket næsen og hævelser og buler på kraniet.

Den episode, som fandt sted i stisystemet ved Gadekæret på J-dag sidste år, er fem unge i alderen 15 til 21 år nu blevet kendt skyldige i ved Retten i Glostrup. Derfor har de fire af dem fået fængselsdomme på mellem tre måneders betinget og syv måneders ubetinget fængsel. Den ene af de fem, en 21-årig kvinde, er ifølge en lægelig erklæring fra Kriminalforsorgen dog omfattet af straffelovens § 16, som gør, at hun slipper for straf, da hun var utilregnelig på grund af sindssygdom.

For at forebygge, at hun begår nye lovovertrædelser, skal hun i stedet i ambulant psykiatrisk behandling under tilsyn af Kriminalforsorgen, så overlægen kan afgøre, om hun skal indlægges.

Offeret og gerningsmændene kendte tilsyneladende hinanden, for ifølge retsbogen sagde den 21-årige kvinde, at hun skulle mødes med offeret til J-dag. Her ville den ene af gerningsmændene, en 21-årig mand, snakke med offeret om en tablet-computer, som kvinden havde mistet, og som hun mente, at offeret nu havde. De to mødtes på Ishøj Boulevard, og ifølge kvinden hoppede en af gerningsmændene, en nu 18-årig mand, pludselig frem fra busken og begyndte at være voldelig mod offeret. I retten fortalte hun, at hun "frøs i hjernen" og gik fra stedet.

Ifølge offerets forklaring var han sammen med kvinden taget ud i stisystemet mellem Bødkerpladsen og Fyrrelunden, da de fire andre gerningsmænd pludselig hoppede ud fra busken. Han kunne genkende den 21-årige, som ikke var maskeret, og som han var venner med dengang. Desuden kunne han genkende den 18-årige, fordi han nogle dage forinden havde set ham med samme jakke på. I retten fortalte han, at han prøvede at bakke tilbage, men han blev overfaldet, så han faldt til jorden. Han blev trukket ind bag en busk, hvor han ifølge sin forklaring fik 50-100 slag og spark, hvoraf i hvert fald de 25 af dem var hårde. På et tidspunkt blev han også rullet rundt og slået med knytnæver i ansigtet omtrent 10 gange, fortalte han.

Skulle være hævn

Oprindeligt var de fem tiltalt efter straffelovens strenge voldsparagraf for vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter, som kan give op til seks års fængsel. Anklagemyndighedens endelige påstand lød dog på, at de fem skulle straffes efter den "almindelige" voldsparagraf, hvor strafferammen er op til tre år, og alle fem blev kendt skyldige i overensstemmelse med anklageskriftet.

Den 18-årige fik den højeste straf på syv måneders ubetinget fængsel, fordi han i samme ombæring blev dømt for flere andre voldsepisoder ved City 2 og i Jylland, vidnetrusler og for at være i besiddelse af hash. Desuden lagde retten vægt på, at han er tidligere straffet for vold. Den 21-årige mand fik den næsthøjeste straf på tre måneders fængsel, hvoraf den ene er ubetinget. Selvom han ikke er tidligere straffet, lagde retten vægt på, at han havde deltaget i planlægningen af episoden, som skulle være en hævn for en episode mellem ham og offeret. De to sidste gerningsmænd, den 15-årige og en nu 17-årig dreng, fik tre måneders betinget fængsel.