Ofrene blev blandt andet tævet med en kæp og slået på skinnebenet med en mukkert.

Unge dømt for grov vold og dummebøder

Sydkysten - 15. februar 2017 kl. 09:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De tre mænd, hvoraf de to kom fra Hundige og den tredje fra København, blev blandt andet dømt for i to tilfælde at have frihedsberøvet to andre unge mænd og udsat dem for grov vold og afpresning i form af dummebøder. Retten idømte dem henholdsvis 3 år, 2½ år og 1 års fængsel.

Retten fandt det bevist, at ofret i det ene tilfælde blev kørt til Vallensbæk station af en pige, som han troede, han skulle på date med. Her mødte to af de tiltalte op og tog ham med i bilen til et område ved Hundige, hvor de og en tredje gerningsmand udsatte ham for grov vold i form af spark og slag med bl.a. kæppe og pinde. Herefter kørte de ham til Askerød og viste ham frem for nogle venner. Efterfølgende kørte de til et øde område ved strandvejen, hvor de udsatte ham for yderligere vold med spark og slag med forskellige redskaber. Han blev under episoden pålagt en dummebøde på 30.000 kr.

Ved en anden episode fandt retten det bevist, at en af de tiltalte fik den forurettede til at komme til Burger King i Køge, hvorefter de to andre tiltalte udsatte ham for vold og trusler. De tog ham herefter med i en bil, og kørte til et område ved Hundige, hvor de udsatte ham for yderligere vold med forskellige remedier. Han blev også pålagt at betale en dummebøde på 35.000 kr.

- Anklagemyndigheden er tilfredse med dommen, som afspejler forholdenes meget grove karakter, udtaler anklagerfuldmægtig Lise Frandsen.

De tre tiltalte ankede dommen på stedet. To af de tiltalte har siddet varetægtsfængslet under sagen, og er fortsat varetægtsfængslet efter dom.