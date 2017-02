Unge brød ind i tårn: Ville have en smøg

Klokken 00:24 natten til fredag fik Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om, at fire personer havde brudt en dør op for at komme op i kirketårnet på Tune Kirke, hvor de ville ryge en cigaret. Ifølge politiets døgnrapport gik en politihund spor fra kirken og til det sted, hvor politiet senere fandt frem til de unge mænd, og undervejs fandt politiet et koben, der var brugt til at bryde døren op med.