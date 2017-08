Ishøj Kommune, Kabelplus og Vildtbanegårds (billedet) afdelingsbestyrelser har hver især sat en undersøgelse i gang af fællesantennens tilstand. Udfaldet af de tre undersøgelser får betydning for, om Kabelplus fortsat skal stå for driften af Ishøj Fællesantenne. Arkivfoto: Thomas Mikkel Jensen.

Undersøgelser sat i gang

Sydkysten - 22. august 2017 kl. 10:31 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj Kommune har nu sat gang i en undersøgelse af Ishøj Fællesantennes tilstand for at finde svar på de tekniske problemer, som har forårsaget ustabile internetforbindelser for særligt beboerne i Vildtbanegårds afdelinger. Desuden vil kommunen undersøge sin egen rådgivers rolle i forhold til, om Netplans gennemgang har været tilstrækkelig i forbindelse med rådgivning. Om YouSee har levet op til sine forpligtelser, og hvordan det sikres, at Kabelplus lever op til aftalen og forbedrer deres kundeservice.

På baggrund af den seneste udvikling i sagen har Vildtbanegårds afdelingsbestyrelser valgt at få en uvildig tekniker til at gennemgå boligafdelingernes ledningsnet for at få en "second opinion", som det hedder i det brev, som de har sendt ud til deres beboere.

Af kommunens dagsordensreferat fra det seneste byrådsmøde fremgår det, at Kabelplus har iværksat deres egen undersøgelse af anlægget i områder, hvor Kabelplus har oplevet stor forskel på den stand, som deres medarbejdere har mødt i anlægget, og den dokumentation de har modtaget.

Udfaldet af de tre undersøgelser får afgørende betydning for, om Kabelplus fortsat skal have lov til at stå for driften af Ishøj Fællesantenne, eller om byrådet peger på, at der skal findes en anden leverandør.

Om udfaldet af undersøgelserne, der forventes afsluttet enten i slutningen af august eller starten af september, siger borgmester Ole Bjørstorp (S):

- Vi vurderer det, når de er overstået. Så kan vi vurdere, om vi kan gå videre med Kabelplus, eller man må konstatere, at det duede ikke.

Såfremt undersøgelserne peger på, at der er fejl, der skal udbedres på ledningsnettet i Vildtbanegård, skal de involverede parter, kommunen, Vildtbanegårds afdelingsbestyrelser og Kabelplus finde ud af, hvem der i så fald skal betale for udgiften.

- Jeg vil ikke love, at vi vil betale det, men så må man jo kigge på det. Vi kan jo ikke have et område, der ikke fungerer, men det er jo ikke så lige til, for så kommer de på samme måde fra Vejleåparken og siger, at så må vi også betale for nogle ting der, så det er en svær sag - også økonomisk, siger borgmesteren.