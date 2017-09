Uheld på motorvej skabte uheld i 'kiggekøen'

Efter et uheld på Holbækmotorvejen tidligere på dagen blev alle vognbaner spærret, men Vejdirektoratet oplyser nu på Twitter, at der kan passeres med forsigtighed ved uheldet.

Der må påregnes forlænget rejsetid.

Uheldet er sket i østgående retning efter Vallensbæk Torvevej, oplyser politiet.

Ifølge vagtchef Thomas Christensen er der sandsynligvis ikke nogen alvorligt tilskadekomne, men det er besværligt at få bilerne fjernet fra stedet.

- Der kommer nok til at gå en halv times tid endnu, før vi kan åbne igen, siger han.

Der slippes få biler forbi uheldsstedet og der er lang kiggekø i modsatte side.

Samtidig opfordrer Vestegnens Politi, at man kører forsigtigt forbi og er opmærksom.

- I forbindelse med færdselsuheldet på Holbækmotorvejen er den opsatte skiltevogn blevet påkørt, skriver politiet på Twitter.

Klokken 15.44 oplyser Vestegens Politi på Twitter, at der nu er sket et mindre uheld i "kiggekøen", og understreger, at man skal holde sit fokus og koncentrere sig om at køre bil.

Det nye uheld er dog ikke større end at bilerne er trukket i nødsporret, og at der ikke er brug for udrykning til stedet.