Tue David Bak tiltræder 1. september som chef for Innovation Centre Denmark i Tel Aviv. Foto: Region Sjælland

Udviklingsdirektør stopper i Region Sjælland

Sydkysten - 17. juni 2017 kl. 16:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mere end fire år har Tue David Bak været udviklingsdirektør i Region Sjælland. Et job hvor det handler om at sætte gang i væksten, i beskæftigelsen, i uddannelserne, i trafikken, kort sagt hele udviklingen af Region Sjælland. Men nu er det slut. Han skal fra 1. september være chef for Innovation Centre Denmark i Tel Aviv. Her skal han assistere danske virksomheder og vidensinstitutioner med at navigere i et af de mest innovative og high-tech økosystemer i verden. Han kalder det for en "fantastisk rejse" at have været udviklingsdirektør i Region Sjælland.

- Da jeg satte mig i stolen, så mærkede jeg straks at hele organisationen, virksomheder og ikke mindst politikerne, var klar til at sætte gang i noget stort i Region Sjælland. Derfor har det også været en fantastisk rejse at være med til, hvor vi virkelig har fået flyttet Region Sjælland på mange niveauer, siger udviklingsdirektør Tue David Bak i en pressemeddelelse.

Administrerende direktør i Region Sjælland, Per Bennetsen, er ærgerlig over at skulle sige farvel til sin udviklingsdirektør.

- Jeg glæder mig over, at Tue David Bak har fået mulighed for at kaste sig over en meget spændende opgave, men er samtidig ærgerlig over, at det betyder et farvel til Region Sjælland. Tue David Bak har været med til at fokusere vores arbejde med regional udvikling og har fastholdt, at vores indsats skulle skabe reel effekt i form af vækst og arbejdspladser. Regionens opgave er jo at skabe nogle gode rammer for fremtidens vækst og udvikling. Vi har også bevist, at Region Sjælland står sammen med kommunerne og virksomhederne. Det gælder både, hvis vi skal sikre bedre bredbånd og mobilforbindelser, Scale-up af virksomheder og en tværforbindelse over Sjælland. Det er et fokus vi skal fastholde.