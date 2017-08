Udvikling vendt for Solrød Golf

- Det er rigtigt, at vi havde en stor nedgang ved årets sæsonstart, fordi mange ældre medlemmer af naturlige årsager valgte at stoppe, og nogle ønskede at afprøve nye græsgange, hvilket er meget naturligt for golfverden. Denne tendens er vendt, og vi oplever atter, at en række nye melder sig under fanerne i klubben, hvor vi har en virkelig positiv stemning. Vi er ved at nå i mål med, at der er kommet lige så mange nye medlemmer som der har forladt klubben. Vi har netop fået 33-34 nye.