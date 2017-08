Ubådssagen: Svenske lighunde på arbejde ud for Brøndby Strand

To svenske lighunde var onsdag på arbejde ud for Brøndby Strand. De indgår i eftersøgningsarbejdet af resterne af den dræbte journalist Kim Wall.

Det oplyste Københavns Politi tirsdag i en pressemddelelse. Onsdag kunne man på ekstrabladet.dk se de svenske specialhunde blive sejlet ud på vandet for at løse deres opgave. Hundene er trænet til at søge på vand.

Politiet har desuden de seneste dage, hvor det har været stille vejr, fløjet hen over Køge Budt. I roligt vejr er vandet klart, og der er blevet kigget efter Kim Walls manglende kropsdele, hoved, arme og ben, samt det efterlyste tøj, hvor især en orange bluse ville være mulig at se nede i vandet.

Søgningen fra fly har dog ikke givet nogle resulater.