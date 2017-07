Tyve stjal antabus fra Lænken

Som regel er det smykker, kontanter, elektronik og andre tyvekoster, der let kan sælges videre, som indbrudstyvene går efter. Det kan man næppe sige om det, som en indbrudstyv gik efter under et indbrud i den lokale afdeling af Lænken, en forening der har til formål at hjælpe mennesker med alkoholrelaterede problemer.

Her stjal tyven nemlig et ukendt antal beholdere med antabus, efter vedkommende var kommet ind ad et nordvendt vindue. Tyven brugte i øvrigt et redskab, vedkommende havde fundet i haven. Tyven færdedes i to kontorlokaler, hvor der i det ene var et medicinskab med antabus, som tyven brød op. Indbruddet blev opdaget søndag af et rengøringsfirma og meldt til politiet søndag aften.