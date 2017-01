En villa på Fredensbovej blev udsat for et indbrudsforsøg dagen efter et reelt indbrud.

Tyve kom forbi hus igen

Kan indbrudstyvens lyn slå ned to gange samme sted inden for ganske kort tid? Det er i hvert fald sket på Fredensbovej i Solrød, hvor en villaejer lørdag meldte til politiet, at vedkommende havde fundet opbrudsmærker på et vindue ind til stuen samt fodspor i sneen.

Samme hus var allerede torsdag udsat for indbrud. Her kom tyven ind ved at opbryde en sydvendt terrassedør, hvorefter vedkommende stjal to Macbooks, smykker, ure og to bilnøgler.