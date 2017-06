Tvist om betaling førte til trussel på livet

To ansatte på Greve Strandkro på Greve Strandvej blev mandag middag truet på livet af to mænd, der havde overnattet på kroen. En tvist omkring betalingen af opholdet førte til, at de to mænd ville forlade stedet i bil. En 22-årig kvindelig medarbejder stillede sig i vejen, hvorefter mændene truede med at køre hende ned, hvis hun ikke flyttede sig. Herefter steg den ene mand ud af bilen og truede en 52-årig mandlig ansat med en lang kokkekniv.