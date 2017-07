Se billedserie Tune Musikfestival afholdes for tredje gang lørdag den 29. juli.

Send til din ven. X Artiklen: Tune Musikfestival er på trapperne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tune Musikfestival er på trapperne

Sydkysten - 25. juli 2017 kl. 10:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er skruet op for musikken, når Tune Musikfestival for tredje gang løber af stablen ved Tune Borgerhus lørdag den 29. juli. Da festivalen startede i 2015, foregik musikken på ladet af en lastvognstrailer, men i år er faciliteterne opgraderet til en professionel mobilscene, hvorfra gæsterne kan opleve en række forskellige bands for de yngste såvel som de ældste.

- Vi fastholder, at Tune Musikfestival skal være en gratis festival for hele familien, således at alle i byen kan få en musikkulturel oplevelse. Det med hele familien mener vi alvorligt. Så de første to bands, som går på, er henvendt til børn, skriver Niclas Bekker Poulsen, bestyrelsesformand for foreningen bag festivalen - og desuden medlem af Greve Byråd for Socialdemokratiet - i en mail til avisen.

I år er det Kalle fra Ramasjang, som åbner Tune Musikfestival klokken 12.00, og herefter optræder bandet HipSomHap, som også forstår at sætte gang i børnene, klokken 13.30. Samtidig har festivalen i år hyret ansigtsmaler og ballonkonge til at sørge for, at de små hele tiden bliver underholdt og får en god dag.

Herefter er musikken frem til klokken 23.00, hvor arrangementet slutter, henvendt til de voksne. Klokken 15.00, er det sangerinden Nayah, der går på, og herefter coverbandet Danske Hits, som indtager scenen klokken 16.30. Klokken 18.30 står coverbandet E-Street Jam, der optræder med hits af Bruce Springsteen, for musikken, og fra klokken 21.00 er det de fire gutter fra Forlænget Spilletid, som står for underholdningen.

Bestyrelsen bag Tune Musikfestival består af Niclas Bekker Poulsen, formand, Kathrine Bjørneboe, Ulrik Bjørneboe, Michael Syberg, Jesper Egon Jensen og Svend Aage Meinertz Petersen, der alle bor i Tune og arbejder ulønnet for at arrangere festivalen.

- For mig handlede det at starte Tune Musikfestival om, at musik har haft så stor betydning for mig i mit liv, at jeg gerne ville give andre muligheden for at opleve glæden ved musikken. Derudover ville vi gerne alle sammen være med til at bidrage til kulturen i Tune. Derfor er der også altid lokale musikere eller bands med til Tune Musikfestival, skriver Niclas Bekker Poulsen.