Se billedserie Efter showet i Dubai tog Henrik Svanekiær direkte ud til lufthavnen for at flyve til et show i Dallas, Texas (billedet).

Send til din ven. X Artiklen: Tryllekunstner fra Solrød til Dubai og Dallas Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tryllekunstner fra Solrød til Dubai og Dallas

Sydkysten - 21. maj 2017 kl. 06:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forleden tog Henrik Svanekiær til Dubai for at optræde til et større show for 250 læger, tandlæger og andre.

Han forlod Danmark om morgenen i fire graders varme og landede 13 timer senere i 42 grader.

Svanekiærs show, som er en kombination af manipulation, tankelæsning, magi og hypnose, vakte stor begejstring og nærmest chokerede tilskuerne, og flere gav udtryk for, at de aldrig havde oplevet noget lignende. Efter showet kom omkring 20 personer til scenen for at tage en selfie med Henrik Svanekiær.

- Det var lidt sjovt. Jeg har prøvet det nogle gange med børn og unge, men når højtuddannede forretningsfolk i smoking og jakkesæt kommer og vil tage billede med en, og tilmed danner en kø for at komme op og tale og tage billede med mig, så smiler man lidt indvendigt, siger Henrik Svanekiær.

Showet sluttede kl. 23, og herefter var det af sted i en taxa til lufthavnen og med fly kl. 02.45 i 16 timer til Dallas, Texas, hvor næste show skulle foregå dagen efter.

- Showet i Texas var noget anderledes. Jeg skulle på som den sidste efter en tre dages lang konference for Beltone-ledere/ejere fra USA og Canada. Konferencen omhandlede høreapparater og produkter til den industri, siger Henrik Svanekiær.

Det var en noget større set-up med 700 deltagere, 10 lydfolk, to kamerafolk, kæmpe scene og en stor buet skærm øverst på scenen til slides samt liveshots.

- På trods af jetlag gik showet super godt, og det endte med stående bifald fra samtlige i salen, og efterfølgende kom kongressens overordnede ansvarlige hen til mig og sagde: "Tak fordi du kom herover. Det var super godt, og jeg fattede ikke en skid af, hvad du lavede, og hvordan du bar dig ad," fortæller Henrik Svanekiær.

Kl. 15.45 søndag landede Henrik Svanekiær igen i Kastrup lige i tid til at kunne tage til Rungsted for at optræde til en privat fest kl. 17.00.

- Jeg sov godt søndag nat. Jeg skal jo være frisk til de 15 shows i denne uge på dansk grund, slutter Henrik Svanekiær.