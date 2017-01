Den nye formandstrio består af Gert Ellegaard (i midten), der får den formelle formandstitel, næstformand og kasserer Jan Christensen (til venstre) og sekretær Inger Andersen (til højre), der også er tovholder for lysgruppen. Foto: Martin Mathiesen, Stafet For Livet Greve

Trio bag nyt formandskab

I sidste uge holdt styregruppen bag Stafet For Livet i Greve et møde, hvor der blandt andet skulle vælges ny formand efter Liva Justesen. Valget faldt på en ny "formandstrio" bestående af Gert Ellegaard, der får den formelle formandstitel, næstformand og kasserer Jan Christensen og sekretær Inger Andersen, der også er tovholder for lysgruppen.

- Rent praktisk vil det være sådan, at Inger som sekretær sørger for mødeindkaldelser, referater og så videre, og Jan vil lede møderne. Der, hvor jeg træder i aktion, er mest som stafettens ansigt udadtil, for eksempel når Stafetprisen skal overrækkes og ved andre officielle lejligheder, forklarer Gert Ellegaard, der glæder sig over, at arbejdsdelingen giver ham mulighed for at fortsætte med sit arbejde inden for PR og i underholdningsgruppen.

- Det er der, mine kompetencer er, forklarer den nye formand.

Samtidig betegner han formandstrioen som en midlertidig løsning og fortæller, at Stafet For Livet i Greve har nogle gode kandidater til formandsposten, som dog ikke havde mulighed for at tage over lige nu og her.

- De er på banen om et år eller to, og så er det tanken, at en af dem skal tage over. Også fordi vi gerne vil have lidt yngre folk ind, siger han.

Mere liv om natten Kender man ikke konceptet bag Stafet For Livet, kan det kort fortalt beskrives som et årligt velgørenhedsarrangement til fordel for kampen mod kræft. Arrangementet varer cirka et døgn og er centreret omkring en stafet, som skal symbolisere den kræftramtes konstante kamp mod sygdommen. Nogle løber, andre går eller benytter en kørestol under stafetten, som i Greve blev afholdt første gang i august 2014.

Ifølge Gert Ellegaard bliver den vigtigste opgave for den nye formandstrio at sikre en stafet, der er mindst lige så god, som den har været de tidligere år. Derudover er målet at opnå en lille fremgang på flere områder - blandt andet i antallet af deltagere og i det samlede overskud.

Sidste år var der 1.617 deltagere, og i år er målet mindst 1.700, mens overskuddet i 2016 var 574.819 kroner, hvor målet i år er mindst 600.000 kroner.

Arbejdet med at forberede årets Stafet For Livet er kun lige begyndt, og selvom nogle ting er på plads, er der endnu mange løse ender, fortæller Gert Ellegaard. På ønskeseddelen står blandt andet en stafet med mere liv om natten.

- Hvad det skal være, ved vi ikke præcist. Det kunne være natbingo, som andre stafetter har prøvet, siger han.

Den nye formand fortæller også, at det har været på tale at udvide stafetten rent tidsmæssigt.

- Som det er nu, starter vi lørdag klokken 13.00 og slutter søndag klokken 11.00. Så det er 22 timer, vi kører, men vi har mulighed for at gå op til 24 timer, forklarer han.

- Der er et lidt stramt program om lørdagen, og ved at udvide får vi lidt mere luft, kan man sige.