Se billedserie Trine Madsen fortæller, at hun har en medfødt hjertesygdom, som betyder, at hun er disponeret for hjertestop. Da hun fik det dårligt i juli, faldt det hende ikke ind, at det kunne skyldes et problem med hjertet, da hun ikke oplevede smerte for brystet eller lignende. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Send til din ven. X Artiklen: Trine vil gerne sige tak Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trine vil gerne sige tak

Sydkysten - 16. september 2016 kl. 13:15 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 23. juli var Trine Madsen på vej til Gersagerparken for at fejre sin mors fødselsdag, da hun pludselig fik det dårligt. Hendes ben syrede til på et splitsekund, så hun måtte stå af sin cykel, og derefter fik hun åndedrætsbesvær. Hun havde end ikke kræfter til at løfte sit hoved, mens hun støttede sig til sin cyklen, som hun trak hen mod tunellen, der fører fra Hundiges stationsområde til Gersagerparken.

- Jeg når hen under tunnellen, hvor der er sådan en stejl sti på vej ned til Gersagerparken. Da jeg står halvvejs på den, kan jeg ikke mere, føler jeg, fortæller 46-årige Trine Madsen, der i dag husker tilbage på begivenhederne i juli.

- Er du okay? Er der noget, jeg kan hjælpe med?

Trine Madsen husker, at en kvinde stoppede op og spurgte sådan. Hun svarede, at hun ikke var okay, og bad om hjælp til at trække sin cykel over på den anden side af gaden. Kvinden hjalp hende og trak cyklen, mens Trine Madsen støttede sig til den. På den anden side af gaden bad hun kvinden om at tage sin mobiltelefon og trykke på broderens navn, der stod på displayet, da han havde forsøgt at ringe.

Snart derefter lå hun på jorden og kunne høre sin bror, sin mor og sin far omkring sig, inden ambulancen ankom og kørte med udrykning til Køge Sygehus.

Hun kan svagt huske, at hun ankom til sygehuset, og at hendes tøj blev klippet op, inden hun mistede bevidstheden.

Hvad nu hvis?

Det næste, som Trine Madsen husker, er det syn, som mødte hende, da hun igen slog øjnene op. En mur af læger og sygeplejersker stod samlet omkring hospitalssengen, hvor hun lå. Her blev det klart for hende, at hun havde overlevet et hjertestop. Ifølge Trine Madsen kunne lægerne ikke helt finde forklaringen på, at det skete, men de ved, at hun på grund af en medfødt hjertesygdom er disponeret for det.

I de efterfølgende dage lå hun til observation på Rigshospitalet, hvor hun også fik indopereret en såkaldt IDC, en slags implanterbar hjertestarter, der kan give stød, hvis hjertet skulle stoppe igen.

I dag har hun det fysisk bedre, selvom hun stadig er meget træt og skal tage det med ro. Psykisk er hun endnu ganske optaget af det, som hun oplevede.

- Det går op og ned. Jeg er selvfølgelig meget glad for at være her, men oplevelsen ligger stadigvæk og ulmer. Den er hele tiden under overfladen, siger Trine Madsen, som forklarer, at hjertestoppet har givet anledning til mange tanker.

- Hvad nu hvis jeg var død? Så ville min familie skulle undvære mig, og jeg ville være gået glip af mange oplevelser, som jeg godt kunne tænke mig her i livet.

Grunden til, at hun kontaktede avisen med sin historie, var især, at hun gerne ville takke den kvinde, som hjalp hende ved stien, da kræfterne var ved at slippe op.

- Hvis jeg mødte hende igen, ville jeg sige tusind, tusind tak, fordi hun gav sig tid til at være der for mig og være sikker på, at jeg fik den hjælp, jeg skulle have, så jeg ikke lå der alene, siger Trine Madsen, som godt kan huske nogle enkelte ting om kvinden.

Blandt andet at hun var på en cykel med cykelkurv og så ud til at være 50+ år gammel.

En liste med drømme

Efter hjertestoppet har Trine Madsen på opfordring af sin bror lavet en liste med ting, som hun gerne vil opleve. På den står blandt andet en rejse til Washington og New York, operaer i Verona og Vinterpaladset i Sankt Petersborg.

- Jeg tror ikke, jeg kommer til at gøre tingene meget anderledes efter oplevelsen, fordi jeg har også andre helbredsmæssige begrænsninger, som gør, at det er svært at udleve alle drømme og ønsker, men jeg vil nok gå lidt mere målrettet efter det, jeg gerne vil, siger hun.

Hvis kvinden, der hjalp Trine Madsen ved Gersagerparken lørdag den 23. juli, skulle læse denne artikel og kunne tænke sig at komme i kontakt med Trine Madsen, er hun velkommen til at kontakte redaktionen på 20 47 15 66 eller på sydkysten.red@sn.dk. Hele familien udtrykker stor taknemlighed for den hjælp, hun gav.

Familien ønsker desuden at sende en stor tak til ambulancefolkene og personalet på Køge Sygehus.