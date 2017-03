Tricktyverier: Kørte væk i rød Volvo

Hele fire gange har folk med lange fingre været på spil ude blandt Greves borgere denne weekend. To gange skete der tricktyverier ved Greve Midtby Center, og to gange var tyvene på spil omkring Hundige Station.

Fredag morgen ved ni-tiden skulle en 84-årig mand betale med sit dankort ved scan selv-kassen i Føtex i Greve Midtby Center. Kortet blev afvist, og en ukendt person ved kassen ved siden af spurgte manden, om han havde brug for hjælp til at betale. Da manden ville taste sin kode igen, var kortet væk fra terminalen. Manden troede, han havde tabt kortet og ledte på gulvet sammen med en medarbejder. Herefter gik manden til banken for at få spærret kortet. Her kunne banken oplyse, at der kort forinden var blevet hævet 15.000 kroner i hæveautomaten. Der foreligger ikke noget signalement af manden.