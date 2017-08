Tricktyv varetægtsfængslet

Her var han sigtet for både dette tricktyveri-forsøg samt for tyveri fra kassen i en blomsterbutik i Greve samt for et tricktyveri begået med en ældre medborger også i Solrød Centret. Den 45-årige blev varetægtsfængslet foreløbigt til den 7. september 2017, medens politiet forsøger at få identificeret hans medgerningsmand i sagerne.