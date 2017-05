Tredobbelt indbrud i Tune

På Byagerparken blev to huse udsat for indbrud. I det ene tilfælde brød en gerningsmand ind i et hus via badeværelsesvinduet og færdedes i bade- og soveværelset, hvor der var blevet spredt ting ud over sengen. Der er endnu ikke noget overblik over, hvad der blev stjålet under indbruddet, der skete i tidsrummet fra torsdag klokken 17 til lørdag ved 16-tiden. Det andet indbrud skete mellem torsdag klokken 16.30 og søndag klokken 11. Her kom gerningsmanden ind gennem soveværelsesvinduet og gennemrodede soveværelset uden dog at stjæle noget.