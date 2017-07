Svanemosen og Vibemosen blev udsat for tre indbrud. Foto: Kenn Thomsen

Tre indbrud i Mosede

Sydkysten - 31. juli 2017 kl. 13:04 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En enkelt gang gik det ud over et hus på Vibemosen, og to gange var det huse på Svanemosen, der måtte holde for ved tre indbrud i Mosede i sidste uge.

Mellem torsdag kl. 21 og fredag kl. 8 brød en gerningsmand ind i et hus på Vibemosen ved at opbryde et sydvendt soveværelsesvindue. Skabe og skuffer blev gennemrodet, men det vides ikke, hvad der blev stjålet.

På Svanemosen skete indbruddene i det ene tilfælde mellem fredag kl. 13.30 og lørdag kl. 13.30, mens det andet skete fredag kort efter kl. 22, hvor en alarm blev aktiveret. I førstnævnte tilfælde kom tyven ind et vindue i et værelse i baghaven, hvorefter vedkommende gennemrodede skuffer og skabe og stjal en bankboks og to vielsesringe.

I sidstnævnte tilfælde stjal gerningsmanden umiddelbart ikke noget, efter vedkommende havde opbrudt et soveværelsesvindue og havde færdedes i soveværelse, fordelingsgang, to værelser og badeværelset.

Det vides ikke, om der er en sammenhæng mellem de tre indbrud.