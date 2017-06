Tre indbrud i Greve

Torsdag modtog Midt- og Vestsjællands Politi tre anmeldelser om indbrud i Greve. På Skelmosen brød en eller flere gerningspersoner ind i en villa ved at opbryde et kontorvindue. Der har været færden i hele huset, og der er stjålet en bordlampe, en loftslampe, tre Ipads og en Macbook stationær pc. Indbruddet skete torsdag eftermiddag mellem klokken 15.30 og 17.40.

Også på Jerismosevej har der været ubudne gæster. Her var der indbrud i en villa, hvor der blev stjålet smykker og et kamera, og ligesom indbruddet på Jerismosevej er en gerningsperson også her kommet ind i huset ved at opbryde et vindue. Indbruddet skete torsdag mellem klokken 6.45 og 16.45.