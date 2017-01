Se billedserie Godt 80 mennesker var mødt op til dialogmødet torsdag aften. Foto: Petter Becker-Jostes

Trafiksikkerhed til debat på borgermøde

Sydkysten - 20. januar 2017 kl. 13:44 Af Petter Becker-Jostes

Der sker ting og sager i Vallensbæk Nord for tiden. Vallensbækvej skal have ændret linjeføringen, området omkring sundhedshuset får et løft, og så er støj et evigt tilbagevendende emne.

De mange forandringer blev sat til debat på et dialogmøde torsdag aften, hvor formanden for teknik- og miljøudvalget, Søren Mayntz, og borgmester Henrik Rasmussen (begge K) sammen med folk fra den kommunale forvaltning stillede op. Og et af de spørgsmål, der flere gange kom op blandt de godt 80 fremmødte, var trafiksikkerheden.

Således undrede flere borgere sig over, at kommunen på nuværende tidspunkt ikke planlægger at lave fodgængerfelter, når Vallensbækvej i løbet af i år undergår store forandringer. Her er det - som Sydkysten tidligere har beskrevet - planen, at linjeføringen skal ændres, så vejen går fra fire til to spor. Pladsen skal i stedet bruges på at lave svingbaner ind til stikvejene og til bevægelses- og aktivitetsområder. Samtidigt skal hastigheden sættes ned fra 60 til 50 kilometer i timen. Men fodgængerfelter er ikke en del af planen, da de ifølge kommunen risikerer at skabe falsk tryghed - børn forventer ofte, at bilerne standser ved et fodgængerfelt, hvilket dog i realiteten ikke altid er tilfældet. Hertil indvendte en borger, at hvis det skabte falsk tryghed, burde alle fodgængerfelter nedlægges. Åbenbart gælder den falske tryghed dog kun for åbne strækninger som eksempelvis Vallensbækvej, og en anden borger pointerede, at den 100 procent sikre løsning er at bruge den eksisterende tunnel under vejen.

Vil se nærmere på det

Der var også undren blandt de fremmødte over, at man vælger at lave aktivitetsområdet på sydsiden, altså på den anden side af Vallensbækvej. Det skyldes ifølge kommunen dog, at det vil være alt for dyrt, fordi det vil kræve en opgravning af nogle store elkabler under vejen.

Både fodgængerfeltet og prisen på opgravningen af kablerne var dog noget, som kommunen ville kigge nærmere på, lød det på mødet.

Det er dog ikke kun på Vallensbækvej, der er plads til forbedringer. Også på veje som Nørrebred, Horsbred og andre veje i området er trafiksikkerheden ifølge nogle af de fremmødte ikke helt, som den burde være. I parentes kunne man bemærke, at politiet nok har samme syn på sagen, for mens dialogmødet stod på, stod en af politiets ATK-biler og målte bilisternes hastighed.

En borger foreslog således, at hastigheden også her skulle sættes ned, i dette tilfælde fra 50 til 40 kilometer i timen, mens en anden påpegede, at der kunne være ræson i at løfte fodgængerovergangene og cykelstierne, så bilerne skal op over et bump.