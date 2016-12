Trafiksikkerhed på skolevejen

0.d på Brøndbyøster Skole og 0.b på Brøndby Strand Skole modtog forleden deres præmie for at have deltaget i Rådet for Sikker Trafiks skolestartskonkurrence, hvor de har arbejdet med trafiksikkerhed på skolevejen.

- Det er vigtigt, at vi passer på vores mindste elever i trafikken, men det er også vigtigt, at de selv ved, hvordan man gebærder sig, derfor er jeg glad for, at flere af Brøndbys 0. klasser har deltaget i skolestartskampagnen fra Rådet for Sikker Trafik, siger Jane Krog i en pressemeddelelse fra Brøndby Kommune.