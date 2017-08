Alle måtte ved DGI DM i Tune konstatere at kroket i dag er langt fra det, som mange forbinder med havespil. Foto: Petter Becker-Jostes

Topkroket på regnfuld dag

Sydkysten - 02. august 2017 kl. 19:15 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medlemmerne i Tune Kroket, der hører under Tune IF Trim, havde sådan glædet sig til at skulle arrangere DGI's enkeltmands-DM på det flotte anlæg ved Tunehallerne.

Tilskuerne måtte dog overvejende anslås at høre til kategorien pårørende til de mange spillende fra hele landet. Det var ikke lige vejr for andre til at følge spillet, selv om der var tale om kroket på et meget højt niveau.

Tune har ellers særdeles flotte forhold at vise frem i modsætning til i Karlslunde, hvor klubben havde sin begyndelse. Ved DGI's enkeltmands-DM måtte hele anlægget ved Tunehallerne tages i brug, da der var hele 91 deltagere.

- Vi er glade for at være her under Tune IF, siger udvalgsformand Kurt Madsen, der selv var blandt deltagerne ved DM, men ret hurtigt måtte indse, at det ikke blev denne dag, han nåede helt til tops.

156 puljekampe blev der spillet i 20 puljer, man kunne virkelig se, at det var de bedste spillere fra DGI-regionerne som havde kvalificeret sig til DM. Der blev lange og "tætte" kampe, før de 20 puljevindere var fundet, og man kunne gå videre til de 16 finalekampe.

De sidste kampe var først færdigspillet klokken 18.00, og de otte spillere i hver deres klassifikation kunne modtage trofæet som danske mestre i 2017.

Mesterskabet blev afviklet på en temmelig regnfuld lørdag, hvor der især om eftermiddagen efter en velfortjent frokost kom meget regn.

Regnen så dog ikke ud til at genere de meget koncentrerede deltagere i det meget taktiske spil, der intet har med det havespil, som mange kender, at gøre.

- Vi modtager gerne nye medlemmer, instruktører og spillere, og vi lover at tage godt imod alle nye, siger Kurt Madsen.

- Nye vil få lært spillets grundideer på en konstruktiv måde, og det kræver intet udstyr at komme i gang, da vi stiller alt til rådighed. Nye får selvfølgelig nogle "prøvegange".

Tune IF Krocket træner mandag klokken 17.30 og fredag klokken 14.30 ved Tunehallerne.