To tricktyverier: Ofre bemærkede ingenting

To gange var tricktyve på spil i Greve torsdag eftermiddag, og begge gange bemærkede ofrene først bagefter, at deres pung var blevet stjålet. Det ene tyveri skete i en butik på Greve Strandvej. Efter at have opdaget, at pungen var forsvundet, gik offeret for tyveriet tilbage til butikken og snakkede med personalet, som på overvågningsvideoen kunne se to mænd og en kvinde, der havde været i nærheden af kvindens taske, mens hun kiggede på varer i butikken. Den ene af mændene havde fat i kvindens taske, uden at hun bemærkede det, viste videoen.