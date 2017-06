En 50-årig mand fra Sjællands Odde og en 50-årig kvindelig medpassager fra Solrød Strand omkom lørdag under en trafikulykke i Roskilde. Arkivfoto Foto: THOMAS OLSEN

To personer omkom i færdselsuheld

Sydkysten - 19. juni 2017 kl. 11:32 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag mistede en 50-årig mand fra Sjællands Odde og en 50-årig kvindelig medpassager fra Solrød Strand livet i en færdselsulykke mellem to personbiler på Køgevej ved Tjæreby i Roskilde.

Politiet fik meldingen om færdselsulykken klokken 13.48. Ulykken skete, da en 60-årig mand fra Tyskland med to passagerer, ifølge vidneforklaringer, pludselig fik et ildebefindende, som gjorde, at han kørte over i den modsatte kørebanehalvdel, hvor han stødte frontalt sammen med en modkørende personbil, som blev ført af den 50-årige mand fra Sjællands Odde. Han blev svært kvæstet reddet ud af bilen og bragt til Rigshospitalet, men hans liv stod ikke til at redde. En 50-årig kvindelig passager fra Solrød Strand, der sad på bagsædet i den samme bil, afgik ved døden i selve ulykken.

- Den tyske bil tager kursen over i den modsatte side af vejen. Den første bil slipper fri, men nummer to bil bliver ramt med den her tragiske udgang. Det jeg kan sige er, at de to dræbte i den danske bil det er føreren og en bagsædepassager, fortæller Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.

En 22-årig mand fra Solrød Strand, der sad på forsædet blev indbragt til et sygehus til behandling for mindre skader. I den anden bil pådrog den tyske fører sig kvæstelser i brystet, og de to kvindelige passagerer på 20 og 61 år fik mindre knubs ved ulykken. En bilinspektør undersøgte uheldsstedet og de to køretøjer - en BMW stationcar og en Peugeot 208. De pårørende til de omkomne er underrettet.