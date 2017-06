To mænd varetægtsfængslet for forsøg på røveri

To unge mænd på 16 og 17 år fra Greve blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde. De var sigtet for to forsøg på røveri mod et supermarked på Hundige Strandvej, der skete onsdag. Ifølge politiets døgnrapport var de to personer maskerede, da de på en stjålen scooter kørte frem til butikken med en sportstaske i den hensigt at begå røveri. Det blev dog ved hensigten, da de to mænd opgav, da kunder kom ud fra supermarkedet. Ved det andet forsøg cirka 50 minutter senere var politiet til stede, ligesom personalet genkendte de to mænd fra det første røveriforsøg. De to unge mænd blev begge varetægtsfængslet foreløbigt frem til den 6. juli 2017. De tre øvrige anholdte i sagen blev alle løsladt i løbet af torsdag formiddag efter afhøring til sagen, oplyser politiet.