To mænd tilbageholdt for tyveri

Torsdag den 13. juli klokken 16.16 blev to mænd på henholdsvis 45 og 46 år tilbageholdt for butikstyveri ved et byggemarked på Indsutridalen i Ishøj, da en butiksdetektiv havde set dem gemme en større mængde varer i deres bil i et rum under bilens ene sæde. Det oplyser Københavns Vestegns Politi i døgnrapporten.