Arkivfoto Foto: THOMAS OLSEN

To mænd sigtet for at stjæle chokolade

Sydkysten - 30. december 2016 kl. 12:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken 18.24 den 29. december anmeldte personalet i supermarkedet Netto i Greve Midtby Center, at to udlændinge var tilbageholdt som mistænkte for tyveri af chokolade og kosttilskud. Der var tale om to mænd på 19 og 24 år fra Litauen, som havde stjålet 8 plader Marabou-chokolade og 3 glas kosttilskud til en samlet værdi af 347 kr. De blev tilbageholdt af en butikskontrollant, da de havde passeret sidste betalingsmulighed i supermarkedet. Begge mænd blev anholdt og sigtet for butikstyveri af varerne, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten. De to mænd fik afgjort deres sager straks og blev løsladt senere på aftenen.