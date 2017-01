To gange krondiamant og 11 diamanter

- Det er et privilegium at få lov at besøge krondiamant- og diamantbrudepar og være med til at lykønske dem. Det bliver jo stadigt sjældnere, at par holder sammen så længe, og det er altid spændende at tale med dem, for de har oplevet så meget - både sammen og hver for sig - og historien om, hvordan de mødtes og faldt for hinanden er jo vidt forskellig fra par til par, siger Niels Hörup, som i øvrigt i det nye år kommer til at vie sit par nummer 500.