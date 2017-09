Tiltalt for drab på betjent: Ville skyde på skudsikker vest

Den 27-årige mand, der er tiltalt for drabet på politibetjent Jesper Jul, overvejede at aflevere den pistol, han stjal fra skytteklubben.

Desuden var det ikke meningen, at han ville ramme betjenten i hovedet, men på hans skudsikre vest.

Det har han netop forklaret i retten, hvor hans forsvarer afhører ham. Den tiltalte sagde, at han vidste, at betjente bærer skudsikker vest på grund af det forhøjede terrorberedskab.

Efter at have stjålet pistolen i skytteklubben gik han rundt i området omkring politigården og en bænk i en nærliggende park, hvor han opholdt sig natten over.

Da han næste morgen gik op til rampen ved politigården, gik han hen for at skyde en betjent, men uden at ville dræbe ham.

I stedet sigtede den tiltalte ifølge sin egen forklaring på betjentens ryg, hvor han vidste, han havde skudsikker vest. Da betjenten vender sig om, skyder han efter brystet.

- Jeg ved, jeg er en god skytte. Jeg havde ikke forestillet mig, at han ville dø af det, sagde den tilltalte.

At han overhovedet ville skyde en betjent, skyldes frustration over, at han havde fået afslag på en bæretilladelse til våben, som man kan få, hvis man for eksempel skal tage sin pistol med til en konkurrence.

Desuden nævnte han frustration over episoder med politiet ved fodboldkampe som årsagen til, at han i 2012 skød efter en politibetjent på samme politigård med en hardballpistol.

Her fik han en straf på otte måneders fængsel, heraf de fem ubetinget.

Retten er nu hævet, indtil et centralt vidne i sagen kan møde i retten.