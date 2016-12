På skoleområdet er der særlig stor tilfredshed med personalets indsats for elevernes faglige udbytte af undervisningen og med at få eleverne til at føle sig trygge og glade.

Tilfredse forældre i Vallensbæk

- Forældrene er rigtig godt tilfredse med deres børns trivsel og læring. Det er jeg glad for, for det er naturligvis det vigtigste. Og lærere, pædagoger, ledere og andre medarbejdere kan være stolte af deres indsats. Nu skal vi så bruge undersøgelsen til at se på, hvor vi kan gøre det bedre - det er dét, vi har bedt forældrene give deres bud på. Der bliver blandt andet peget på de fysiske rammer, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Undersøgelsen viser, at der blandt forældre til børn i daginstitutioner er stor tilfredshed med det tætte forældresamarbejde og personalets indsats for at understøtte børnenes sproglige udvikling. Der er ligeledes stor tilfredshed med afstanden til og fra dagtilbud. Der er ønske om bedre rengøring, og det bliver der sat fokus på i samspil mellem forvaltning og ledelser på daginstitutionerne.

På skoleområdet er der særlig stor tilfredshed med personalets indsats for elevernes faglige udbytte af undervisningen og med at få eleverne til at føle sig trygge og glade. Undersøgelsen viser, at forældrene ønsker bedre fysiske rammer indendørs samt på skolernes samarbejde med det omkringliggende samfund. Processen med at opgradere de fysiske rammer er godt i gang, og der arbejdes på en digital platform om den åbne skole, som skal synliggøre alle de muligheder, som skolerne har for at etablere samarbejder med det omkringliggende samfund og virksomhederne i undervisningen.