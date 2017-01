Se billedserie Milad bor i Vallensbæk og er med i Albertslund Taekwondo Klub. Han blev for kort tid siden dansk mester og satser på at komme med til OL i 2020. Foto: Kim Rasmussen

Taekwondo-talent sigter mod OL

Sydkysten - 05. januar 2017 kl. 18:01 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var hans far, der satte det hele i gang. Da Milad var seks år gammel, tog han Milad med ud at prøve forskellige sportsgrene.

Han fik prøvet både fodbold, svømning og gymnastik, men ingen af dem fangede Milad Haidare lige så meget som den sportsgren, hans far Yousef selv havde dyrket: Taekwondo.

- Der er mange, der går til fodbold, svømning eller gymnastik. Taekwondo er anderledes. Du er i bevægelse, du skal hele tiden være parat, der er mange spændende spark, og det er en flot sport, siger Milad.

Den unge Milad viste sig hurtigt ikke bare at have lyst, men også talent. Han begyndte hurtigt at vinde medaljer til både danske og internationale stævner, og for lidt over en måned siden blev han dansk mester i sin klasse. Faktisk er der kun meget få stævner, hvor han har deltaget uden at vinde medalje. Oven over sofaen hjemme i stuen hænger medaljerne i store rammer med pokalerne ståede ved siden af.

At nå så langt kræver, at Milad træner fire-fem gange om ugen, og det er ikke for meget for ham.

- Nej, ikke hvis man skal være med til OL, siger han om sit store mål, at deltage i OL 2020.

Inden han når så langt, gælder det dog i første omgang de nordiske mesterskaber i slutningen af måneden. Mesterskaberne er også vigtige i forhold til kvalifikationen til VM i efteråret.

Skolen er det vigtigste At Milads far introducerede sin søn for de forskellige sportsgrene, skyldes, at Yousef på sin egen krop har kunnet mærke, hvor vigtigt det er at dyrke sport - ikke mindst kampsport, som han selv dyrkede som ung i Afghanistan.

- Det giver selvdisciplin og giver rigtig meget til krop og hjerne. Man er altid sund og frisk, og det hjælper en til at holde koncentrationen. En undersøgelse fra Korea og Japan har for eksempel vist, at dem, der dyrker taekwondo, er dygtigere elever i skolen, siger Yousef.

På den måde bidrager sporten også til det, som trods alt er vigtigere end taekwondo. For Milad er der en klar rangorden:

- Skolen er det vigtigste, så kommer taekwondo. Det er ikke 100 procent sikkert, at jeg vil kunne komme til at leve af taekwondo, og så er skolen et ekstra værktøj. Hvis jeg ikke kommer til at leve af taekwondo, kan jeg i stedet blive læge eller ingeniør, siger Milad.

Hepper på hinanden Samtidigt betyder det sociale fællesskab i Albertslund Taekwondo Klub - landets mest vindende klub - rigtig meget for det unge talent. Her har Milad mange venner, som han også mødes med mellem skole og træning og leger sammen med. Til stævnerne møder klubbens folk talstærkt op, og det styrker Milads motivation.

- Det er meget vigtigt med støtte. Det er min kamp, men der er nogen bag mig - coachen, forældrene og de andre kæmpere. Vi hepper rigtig meget på hinanden, og jeg føler, det gør mig glad, siger Milad.

Han lægger ikke skjul, at der også er en anden ting, som gør ham glad, nemlig at vinde:

- Det betyder meget at vinde. Men når man har vundet DM, betyder det også, at man ikke har vundet endnu, for der er stadig flere stævner, siger Milad.