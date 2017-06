Se billedserie Det er blomsterne i området, som bestemmer, hvilken farve og smag honningen får, fortæller Aref Haboo. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Syriske Aref passer bier hos L'Oréal

Sydkysten - 15. juni 2017 kl. 12:04 Af Jane Aunsbjerg Villadsen

Bierne summer og flyver tæt omkring Aref Haboo, mens han langsomt og med de bare fingre trækker en tavle med honning op af bistaden. Han kigger nøje på tavlen og vender den. Der er dronningen, forklarer han og udpeger en bi midt i mængden.

Bierne på tavlen er blot nogle få af de i alt cirka 300.000 bier, som for nylig flyttede ind i 'baghaven' hos L'Oréals skandinaviske hovedlager i Greve. Her bliver de passet af syriske Aref Haboo, som selv bor i Hundige sammen med sin kone, to sønner og en datter.

Familien flygtede fra Syrien og kom til Danmark i 2014, hvor Aref Haboo nu arbejder som fuldtidsansat hos Bybi, et socialt projekt som bruger honningproduktion til at skabe muligheder for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet samt et bedre miljø, da bierne hjælper med at bestøve blomsterne i lokalområdet.

Arbejdet med bierne er dog langtfra nyt for 43-årige Aref Haboo, der har mange års erfaring som biavler og landbrugskonsulent. Han startede først i praktik hos Bybi, men blev sidenhen fastansat.

- Det er meget anderledes her sammenlignet med Syrien. Det er rigtig sjovt, at det her foregår i byen, siger biavleren, der også passer bier på toppen af Københavns Rådhus og i Tivoli, blandt andet.

- Det er spændende, at honning fra byen kan være så mange forskellige slags farver og smage. For eksempel er honningen fra LO (LO's tårn på Islands Brygge, red.) lidt mørk, og den fra Botanisk Have smager super godt, synes jeg, siger Aref Haboo.

Han forklarer, at de forskellige farver og smage skyldes, at bierne færdes iblandt forskellige blomster. For eksempel kan en plante som raps give en hvidlig honning, fortæller han.

Ned med barriererne Selvom at det endnu er for tidligt at sige, hvordan honningen fra L'Oréal kommer til at smage, så glæder lagerchef Theis Meier og kommunikationsdirektør Sonja Christensen sig over det nye samarbejde med Bybi-projektet.

- Bybi er et projekt, der er værd at støtte, fordi man netop har praktik og giver mulighed for - selvom man måske ikke får et job - at komme ind på en dansk arbejdsplads, lære noget dansk måske og komme ind i det danske samfund, siger Sonja Christensen, som fortæller, at L'Oréal har en global målsætning om at bidrage til at skabe 100.000 arbejdspladser fra 2005 til 2020. Derfor har virksomheden også, blandt andet, et samarbejde med jobcentret i Greve om at tage nogle mennesker ind, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Et formål, som en virksomhed af L'Oréals størrelse bør bidrage til, mener lagerchef Theis Meier. Han synes, at samarbejdet med Bybi er noget af det mest spændende, virksomheden har været med til i forbindelse med den indsats.

- Jeg har lært mere om bier de sidste to uger, end jeg har gjort før, og nu tør jeg gå helt tæt på dem og nærmest ae dem på nakken. Jeg tror, det er det samme med mennesker, som vi måske normalt ikke ville tage kontakt til, fordi de kun har et ben, kommer fra et andet land, eller hvad ved jeg. På den her måde får vi nogle flere mennesker ind - forhåbentligt flere end Aref også - som kan komme ud og få en identitet hos os, og det, synes jeg, er vigtigt for at nedbryde de barrierer, som vi alle sammen render rundt med, siger lagerchefen.

Han håber, at bierne med Aref Haboos hjælp kan give mulighed for, at flere personer uden for jobmarkedet kan få en indgangsvinkel til arbejdsmarkedet hos L'Oréal.

Ønsker for fremtiden Selv sætter Aref Haboo stor pris sit arbejde hos Bybi, og et af hans mål er at lære endnu mere om bierne. For selvom han har et stort kendskab til biavl i Syrien, er spillereglerne nogle andre i Danmark, fortæller han.

- Selvfølgelig, jeg har erfaring med bier - det er ikke problemet - men klimaet og vejret her bestemmer nogle gange. Du skal vide, hvordan du skal gøre, og hvordan du passer bier her i Danmark, siger Aref Haboo.

Et af hans ønsker for fremtiden er, at han vil få endnu flere bifamilier at passe på, og så håber han også, at flere virksomheder eller institutioner i hans egen kommune vil få lyst til at have bistader stående.

- Vi kunne sige, at det er "honning fra Greve", siger Aref Haboo og smiler.