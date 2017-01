Se billedserie Billedet her er fra strandengen ved Hundige Strandpark i aftes. Foto: Camilla Bacher Kiming

Sydkysten slap for de værste skader

Sydkysten - 05. januar 2017 Af Petter Becker-Jostes

Her til morgen, torsdag, er meldingen fra flere myndigheder, at man er sluppet for de helt slemme skader efter den forhøjede vandstand onsdag aften. Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi har der således ikke været strømafbrydelser i kredsen på grund af vejret.

I Solrød nåede vandet op på 160 centimeter over normalen og opfyldte ifølge borgmester Niels Hörup (V) dermed kriteriet for en 100-års hændelse. Alligevel holdt alle forebyggende foranstaltninger, eksempelvis blokeringen af Solrød Bæk, hele vejen igennem.

- Risikoen for oversvømmelser er nu overstået. Vandet er ved at trække sig tilbage, og de forebyggende foranstaltninger har holdt hele vejen igennem. En stor tak til alle implicerede, sagde Niels Hörup i en kommunal pressemeddelelse sent onsdag aften.

I Greve blev strandengen ved Hundige Strandpark oversvømmet, mens meldingen fra Vallensbæk lyder, at flere både står helt skævt i deres fortøjninger i havnen.

Politiet har desuden oplevet en del stormturister, der har bevæget sig ud i det farlige vejr.

- Vi fortsætter med at advare mod denne adfærd og anbefaler, at man bliver inde i varmen og ser på situationen via TV, lyder opfordringen fra Midt- og Vestsjællands Politi.