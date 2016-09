Se billedserie Anne Rosenberg Petersen, Sussi Sauer Knudsen og Betina Christensen fra Tune IF vil give den gas og vise en blanding af fitness og dans til energisk og rytmisk musik

Sydkysten fester med læserne

Sydkysten - 07. september 2016

Lokalavisen Sydkysten inviterer læsere, annoncører og kilder til uformel jubilæumsfest på stranden fredag den 9. september fra 16 til 19.

Lokalavisen Sydkysten kan i år fejre, at ugeavisen har eksisteret i 50 år. Jubilæet fejres med denne jubilæumsavis og med en fest på stranden, Greve Strandvej 9 - bag Greve Strandkro, med god musik og lidt til ganen.

Sydkysten har været en del af lokalsamfundet i nu 50 år, og vi vil derfor gerne skabe noget ekstra opmærksomhed omkring avisen og de platforme, som vi formidler på. Det gør vi med denne jubilæumsavis og fest på stranden, siger bladchef Marianne Pedersen.

- Sydkysten har fulgtes ad med læserne, annoncørerne og kilderne og været formidler af små og store begivenheder og været en aktiv medspiller. Så det er for Sydkysten helt naturligt at holde en fest i uformelle rammer, hvor vi inviterer læserne, annoncørerne og kilderne til nogle hyggelige timer sammen med os på stranden, forklarer Marianne Pedersen.

Hun håber, at så mange af avisens samarbejdspartnere som muligt vil kigge forbi. Arrangementet vil være en lækker cocktail af en let anretning, et glas vin og forskellig underholdning fra klokken 16.00 til 19.00.

Zumba på scenen

- Vi har i bedste Sydkysten stil sammensat et program, hvor forskellige lokale vil komme og underholde. Nu er der jo tale om et mini beach party, så vi begynder festen med zumba, så vi alle kan få rørt os lidt, derefter vil lokale musikere og sangere underholde, fortæller Marianne Pedersen.

Det er tre friske kvinder fra Tune IF, der åbner festen med zumbaopvisning på scenen klokken 16.00.

Anne Rosenberg Petersen, Sussi Sauer Knudsen og Betina Christensen vil give den gas og vise masser af zumba-trin. De tre fortæller, at zumba handler om at have det sjovt, samtidig med, at man træner.

Det, de tre vil vise, er en blanding af fitness og dans til energisk og rytmisk musik og det er sjovt og nemt at deltage, så jubilæumsgæsterne kan sagtens være med.

Musik og sang

Klokken 16.30 vil to meget dygtige musikere fra Solrød Gymnasium underholde.

Therese Schonveller Larsen og Mikkel Ravnsted Larsen er vant til at optræde i mange forskellige sammenhænge både på gymnasiet og andre steder. På fredag vil det blive en bred vifte af sang og musik inden for forskellige genrer i en lille times tid.

Når klokken slår 17.30, vil der lyde gospeltoner på stranden i Greve, når IceGlory, det store kor fra Vejleå Kirke i Ishøj, indtager scenen.

Rikke Mølgaard slutter af

Endnu en lokal sanger går på scenen klokken 18.30.

Det er Rikke Mølgaard fra Greve. Rikke er kendt i mange sammenhænge, til daglig kan man møde hende i Hudplejecentret på Greve Strandvej, hvor hun er kosmetolog.

Efter mange år som professionel sanger ramte finanskrisen, kosmetolog- uddannelsen blev taget og jobbet bliver nu udført med nerve, lyst og perfektion. Men musikken er ikke lagt på hylden eller glemt. Rikke Mølgaard har fortsat fuld gang i sangkarrieren. Her i 2016 kan Rikke opleves på landsdækkende tv op til flere gange, blandt andet i det populære program "Sommersang i Mariehaven" ved Helge Engelbrecht and The Neighbours. Derudover også som solist ved flere større og mindre koncerter rundt om i landet. Når hun på fredag optræder i Greve bliver det sammen med Søren Sebber. Søren er multi-instrumentalist, sanger og sangskriver. Mest kendt vel nok som en af pianisterne på DR's "Hit med sangen" 2007 & 2008 samt kapelmester for bl.a Amin Jensen. Søren har gået på Tjørnelyskolen fra 1972-1983 og boede i Eriksmindekvarteret i Greve.

Alle er velkommen til mini beach party på stranden, Greve Strandvej 9 - bag Greve Strandkro, fredag den 9. september fra klokken 16 til 19.

