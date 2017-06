Se billedserie - Jeg har det så godt lige nu, siger Sofie Larsen. Hun blev en af årets første studenter på Solrød Gymnasium. Foto: Solrød Gymnasium

Studenter fik huen på i solskinsvejr

Sydkysten - 23. juni 2017

Solen skinnede fra en klar, blå himmel, da Solrød Gymnasiums første studenter sprang ud i fuldt flor mandag den 19. juni. Mens Saya Bulut fra den 3-årige STX afsluttede sin studentereksamen med matematik, så satte Sofie Larsen foreløbigt punktum i sin uddannelsesproces med dansk på den 2-årige HF. Med eksamensbeviset i hus kan de to unge studenter nu tage skridtet ind i næste uddannelsesfase.

For Sofie Larsen fra 2.p skal hendes fremtidige arbejdsliv handle om børn, der har brug for en professionel voksenhjælp. Her i forsommeren finder hun ud af, præcis hvilken uddannelse hun skal søge ind på, for hun er ivrig efter at komme i gang.

- Jeg har det så godt lige nu, fortæller hun, mens huen pryder hendes ansigt, og familiebordet i kantinen er dækket med flag, blomster, dug og stolte smil.

Der bliver knipset billeder efter alle kunstens regler, og Sofie fortsætter glad:

- Men det er også mærkeligt at være færdig. Nu er det slut med alle lærerne og den undervisning, de gav. Hun fortæller lettet, at hendes dansk-eksamen ikke var præget af den værste nervøsitet, fordi hendes lærer, Astrid Trier Mørk, gjorde hende tryg og guidede hende igennem eksaminationen.

Også Saya Bulut fra 3.y er lettet og omgivet af festklædte familiemedlemmer. Sayas eksamen er da også lidt af en familietradition. Både hans bror, far, faster og onkel er studenter fra Solrød Gymnasium. Og hans fætre og kusiner går der nu - i fuld gang med at tage deres uddannelse, så også de kan søge ind på deres drømmeuddannelse. For Sayas vedkommende skal det ske allerede inden den 5. juli, for lige som Sofie vil han i gang med sin næste uddannelse med det samme. Det skal handle om IT på Københavns Universitet, og så vil han blive boende i Solrød, hvor han nu er hjemme og slappe af efter en hård eksamensperiode.

- Jeg har det megagodt, fortalte han, da han var på vej ud af gymnasiet som årets første STX-student på Solrød Gymnasium.

- Jeg var simpelthen så nervøs. Men nu er jeg bare stolt. Og rigtig glad.

Den 23. juni dimitteres alle studenter fra Solrøds festudsmykkede idrætshal, og så går det ellers løs i studentervognkørsel. Den 7. august starter ni nye STX-klasser på Solrød Gymnasium sammen med to HF-klasser, og rektor Bjarne Thams ser frem til at udklække mange nye studenter i årene frem.

- Der findes simpelthen ingen bedre måde at afslutte skoleåret på end at trykke en glad student i hånden og overrække eksamensbeviset med et hjerteligt tillykke.