Strandrensning i Solrød

Sydkysten - 07. juni 2017 kl. 12:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I begyndelsen af maj faldt alle planer for 2017-strandrensningen i Solrød på plads, og Strandrenselauget har været klar til rensning i det meste af maj.

I modsætning til sidste år har der i dette forår nærmest ikke været fedtemøg på stranden. I slutningen af maj er temperaturen i Køge Bugt steget, og dermed er der også kommet lidt mere fedtemøg.

I begyndelsen af juni var der lidt fedtemøg nogle steder i vandkanten på hele stranden, men der var også en del steder, hvor der var helt rent. Strandrenselauget var derfor ikke begyndt at rense ved starten af juni.

Det var meget heldigt, for de sidste prøver af cadmiumindholdet viser, at mængden stadig er over grænseværdien. Der kan ikke køres fedtemøg væk fra stranden, før cadmiumindholdet er under grænseværdien. I Solrød ender fedtemøget via Solrød Biogas på landbrugsjord, og via Solrød Kommunes grenplads ender det i haverne i Solrød som kompostjord, Tryllemuld.

Fedtemøg, der køres væk, skal derfor overholde alle grænseværdier i den såkaldte slambekendtgørelse. Det er kun indholdet af cadmium, der er kritisk. I de tidligere år har cadmiumindholdet været under grænseværdien i maj måned, så et højt cadmiumniveau i maj er usædvanligt. Der blev taget nye prøver d. 1. juni. Strandrenselauget håber, at cadmiumindholdet nu er under grænseværdien.

Planerne for rensningen i 2017 er, at rensningen stort set fortsætter på samme måde i 2017, som Strandrenselauget efter mange forsøg endte med i 2016.

Der renses fortrinsvis om formiddagen på alle hverdage efter behov. Fedtemøget samles kortvarigt i bunker, som afvander før de køres væk. Hvis bunkerne indeholder under 50% sand, køres de til Solrød Biogas. Hvis de indeholder for meget sand, bliver de kørt ud i vandet igen, hvor sandet bliver skyllet af, så fedtemøget kan blive samlet op, når det kommer ind igen. En lille del af bunkerne med for meget sand bliver kørt til Solrød Kommunes grenplads på Åsvej, hvor det bliver til Tryllemuld.

Rensningen bliver fortrinsvis udført af en stor gummiged, som gav fine renseresultater i 2016.

Fedtemøget bliver kørt væk fra stranden i store dumpere, der kan indeholde 12-15 tons fedtemøg ad gangen. Derved begrænses kørslen til og fra stranden. Desuden bruges to mulige adgangsveje til stranden, Solrød Strandpark og Østre Strandvej.

I Solrød renses langs hele stranden. Mod syd renses til lidt efter badebroen ved Jersie Strandpark. Længere syd for badebroen er der for blødt til at maskinerne kan køre der, og desuden er det for tæt på det fredede fugleområde. Mod nord renses indtil det nye å-udløb, Tryllebækken. På det sidste stykke fra Tryllebækkens udløb til grænsen til Greve renses kun i yderst begrænset omfang.

Sporene efter rensningen slettes med en stor rive, der trækkes af en traktor, og af en jernbjælke, der trækkes hen over stranden af en dumper.

Solrød Strands Strandrensningslaug orienterer løbende på Strandrenselaugets Facebookside om forløbet af rensningen.