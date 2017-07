Straksdom: To kilo kokain gav seks år

Nogle gange går det stærkt i det danske retssystem:

Den 34-årige mand, der i går blev anholdt for at have besiddet og opbevaret to kilo kokain i sit hjem i Tune, har netop fået en straksdom på seks års fængsel. Det oplyser politiets enhed Særlig Efterforskning Øst, der stod for ransagningen.