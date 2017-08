Storskærm for første gang

På mange måder ligner 2017-udgaven af Stafet For Livet de foregående år, men en interessant og spændende nyskabelse vil helt sikkert være så iøjnefaldende, at den kommer til at spille en central rolle: Storskærmen, som vil være tændt under hele stafetten.

- På forhånd er det planen at bruge den til at vise programmet, promovere vores mange sponsorer og fortælle lidt om de enkelte hold, men vi har ambitioner om at udnytte den til flere andre ting som for eksempel at transmittere indslag fra scenen og lægge deltagernes egne selfies op. Dog er vi helt klar over, at vi mangler erfaring i at bruge en sådan skærm, og at det her første gang er en læringsproces for os, og at man som bekendt lærer bedst af sine egne fejl.