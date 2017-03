Byrådsmedlemmerne i Solrød Byråd var på det seneste møde uenige om børnepasning. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Stor uenighed om børnepasning

Sydkysten - 03. marts 2017
Af Helle Midskov

Uenigheden var stor, da byrådspolitikerne mandag aften diskuterede sagen om tilskud til pasning af egne børn. Efter en lang debat, hvor mange byrådsmedlemmer fik markeret flere gange, så endte forslaget med at blive stemt igennem med 11 stemmer for og syv mod. For forslaget var Venstre, Liberal Alliance, Grundejerne og Havdruplisten, og mod forslaget var Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, SF og Dansk Folkeparti.

Baggrunden for, at byrådspolitikerne igen skulle diskutere indførelse af tilskuddet, som blev fjernet for godt et år siden, var, at flere og flere børnefamilier vælger at slå sig ned i Solrød Kommune og det giver udfordringer i forhold til kapaciteten i daginistitutionerne.

- Venstre går ind for frit valg og derfor vil vi gerne give tilskud til pasning af egne børn fra 1. april 2017, sagde Naima Simring (V), som var første taler og fortsatte:

- Jeg håber, at Solrød Kommune kan overholde pladsgarantien for hele 2017 af hensyn til borgerne og jeg kan fortælle, at Solrød Kommune i forbindelse med budget 2017 besluttede at udvide daginstitutionen Bølgen med en bygning, som ifølge administrationen kan tages i brug efter sommerferien 2018.

Claus Redder Madsen (S) var langt fra enig med Naima Simring i muligheden for at få betaling for at passe egne børn.

- Så vidt jeg ved, så kan vi fortsat overholde pladsgarantien og vi har fortsat kapacitet - andet kan jeg ikke se i sagen - og så skal vi efter vores opfattelse ikke bare bruge 300.000 kroner og give forældre, der passer egen børn 6.000 eller 3.000 kroner alt efter børnenes alder. Vi havde hellere set disse penge anvendt til for eksempel bedre normeringer, bleer i vuggestuen eller andre tiltag, der sikrer bedre vilkår for langt flere almindelige borgere i Solrød, sagde Claus Redder Madsen og fortsatte:

- Vi mener ikke, at kommunen skal betale forældre for at gå hjemme og passe deres børn. Det virker lidt grotesk, at man skal have penge for ikke at benytte et tilbud. Vi mener ikke, vi skal fremme, at den ene part, som oftest kvinden, skal være hjemmegående med offentligt tilskud, med forringelse af deres pensioner og karrieremuligheder, pointerede Claus Redder Madsen.

Konservative Morten Scheelsbeck var helt på linje med Socialdemokratiet i denne sag.

- Kommunen har tilbud, som man kan tage imod, og hvis man ikke vil det, må man selv betale, sagde Morten Scheelsbeck.

Henrik Boye fra Liberal Alliance ville gerne være med til at stemme for forslaget, da det gav den enkelte familie mere frihed til selv at vælge, hvilken form for pasning, som passer bedst. Grundejerne og Havdruplisten lagde også stemmer til en vedtagelse af tilskuddet, der indføres for at håndtere det øgede antal tilflyttere til Solrød. Begge lister hæftede sig ved, at der i forbindelse med budgettet for 2019-2023 vil blive mulighed for at evaluere ordningen.

Dårlig håndtering - Det er en dårlig håndtering af borgernes penge, og det er en ubegribelig måde at håndtere et problem, som ikke er opstået endnu. Lad os hellere vente og se, sagde Henrik T. Larsen (SF).

Dansk Folkeparti var også imod at betale forældre i Solrød for at passe deres egne børn.

- Jeg synes, at forslaget er helt forkert. Jeg kan ikke se, at betalingen skulle løse problemet, for vi kan ikke tvinge folk til at bruge ordningen. De nye institutioner må række, sagde Per Hauge (DF).

Forslaget blev som nævnt vedtaget med 11 stemmer mod syv. Solrød Kommune har tidligere givet tilskud til forældre, der passede egne børn i hjemmet. Dengang valgte 10 husstande at benytte sig af muligheden, hvilket frigav 14 pladser i institutionerne. I nabokommunerne Greve og Køge har man indført en lignende ordning, som den der nu træder i kraft i Solrød den 1. april

Mere praktisk om ordningen kan siges:

o Man kan få tilskud til pasning af egne børn fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes en plads i et dagtilbud.

o Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand.

o Tilskuddet kan gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.

o Tilskuddet fastsættes til 75 pct. i lighed med tilskud til privat dagpleje. Det betyder, at tilskuddet i Solrød Kommune udgør 6.061 kr. pr. 0 - 2 årige pr. måned og 3.467 kr. pr. 3 - 5 årige.

Det er en betingelse for at få tilskud til pasning af egne børn, at ansøgeren:

o Ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst (f.eks. kontanthjælp, dagpenge, orlovsydelse, SU) eller har en arbejdsindtægt.

o Har opholdt sig i landet i 7 ud af de seneste 8 år.

Kravet om ophold gælder ikke for EU/EØS-borgere i det omfang, de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.