Stjal japanske granitlamper

Når man ikke kan komme ind, kan man altid stjæle noget udenfor. Sådan lader en tyv til at have tænkt, da vedkommende var på spil på Strandgårdssvinget i Karlslunde mellem lørdag kl. 23 og søndag kl. 10. Efter at have prøvet at opbryde både hoveddør og bryggersdør uden at komme ind, stjal tyven i stedet to løver på en piedestal og to japanske lamper i granit, oplyser politiet.