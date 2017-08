Se billedserie Efter Jørgen Mathiesen blev opereret for tarmkræft i 2008, var han samme år med til at stifte Tarmkræftforeningen. Det var via hans indsats her, at han kom i kontakt med Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Greve. Det blev starten på det, som nu er blevet til fire år som tovholder for fighterne, der er karakteriseret ved at bære gule trøjer på stafetten. Foto: Anders Dall

Stafettens tovholdere

Sydkysten - 18. august 2017

Første gang han iførte sig den gule trøje, var det grænseoverskridende. Sådan husker 69-årige Jørgen Mathiesen den dag for seks år siden.

Som tidligere tarmkræftpatient deltog han i Stafet For Livet på Frederiksberg, og trøjen visualiserede, at han var fighter. Som fighter går man den første runde på banen i ens T-shirts med tidligere eller nuværende kræftpatienter. Runden markerer et af flere ritualer under den ét-døgn lange stafet, og selv om Jørgen Mathiesen altid havde været åbent omkring sin sygdom, var det alligevel en overvældende oplevelse.

- Det var grænseoverskridende første gang, jeg skulle iføre mig en gul trøje og sige: "Jeg har haft kræft" og stå sammen med en masse andre mennesker, fortæller Jørgen Mathiesen.

I dag er han selv tovholder for fighterne for fjerde år i træk, når Stafet for Livet finder sted den 20.-21. august ved Mosede Fort i Greve. Han varetager blandt andet opgaver med at invitere tidligere eller nuværende kræftpatienter til at deltage som fightere i Stafet For Livet og planlægger fighterrunden, som i år kommer til at foregå på en lidt anden måde. Fighterne kommer stadig til at gå den første runde ledsaget af Greve Pigegarde, men ruten bliver kortere end normalt for at give plads til, at fightere og stafet-hold efterfølgende kan gå en hel runde sammen, inden stafetten officielt går i gang. På den måde er holdene med til at føre fighterne ud, forklarer Jørgen Mathiesen, som håber på, at det endelige antal af fightere når op omkring 80.

Tilladelser

Jørgen Mathiesen er ikke familiens eneste frivillig-repræsentant i Stafet For Livet.

Hans søn Martin Mathiesen har ligesom sin far været med, siden stafetten startede op i Greve. Han har ansvaret for al logistikken og skal blandt andet sørge for at indhente de nødvendige tilladelser for at kunne afholde 24-timers arrangementet. Udover en lejlighedstilladelse og en midlertidig byggetilladelse skal der for eksempel skaffes tilladelse til at sende balloner op, fordi Mosede Fort ligger i en flyvezone, ligesom der også skal søges om tilladelse til at sætte en storskærm op - noget, som Stafet For livet i Greve ikke tidligere har forsøgt sig med.

- Jo flere mennesker, jo flere tilladelser skal vi søge, siger Martin Mathiesen, som forventer at antallet af deltagere i år når samme niveau som sidste år, hvor cirka 1600 deltog.

Han tøvede ikke med at sige ja, da hans far spurgte, om han ville være med til at starte stafetten op i Greve, og siden har de to været tovholder for hver sit område. De sidste to år har Jørgen Mathiesen dog måtte melde fra på selve dagen på grund af sygdom.

- Jeg håber, at jeg får lov til at være med denne gang og ikke bliver syg. Det er mit store håb. Ellers håber jeg, vi får en stafet, som vi plejer med mange tilmeldte, siger Jørgen Mathiesen.

Pengene, der bliver samlet ind til Stafet For Livet, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og støtte til patienter og pårørende.