Stafetten terrorsikres med betonklodser

Sydkysten - 19. august 2017 kl. 05:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De mange terrorangreb herhjemme og i udlandet de seneste år får nu også betydning for Stafet for Livet. Politiet, der skal udstede tilladelsen til i det hele taget at lave arrangementet, har nemlig krævet, at der sørges for terrorsikring af området, mens stafetten foregår.

- Det er både sørgeligt og dybt beklageligt, at det overhovedet skal være nødvendigt at tænke i de baner, men det er desværre et vilkår i disse år, og for os handler det naturligvis også om at sikre vores deltagere bedst muligt, siger Gert Ellegaard, formand for SFL Greve og uddyber:

- Det gælder ikke mindst om at sikre sig mod angreb med lastbiler og tunge køretøjer, så betonklodser, der placeres strategisk i forhold til Strandvejen og stierne op til området, kommer helt sikkert til at indgå i planerne. Uanset løsningen bliver det en ekstra udgift for os, som vi kun kan hente ét sted fra, medmindre vi får hjælp fra en velvillig sponsor, og det er fra det overskud, der ellers skulle gå ubeskåret til arbejdet i Kræftens Bekæmpelse, slutter formanden.