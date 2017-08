Stafetten skudt i gang

- Der er tre ting, der falder i øjnene i dag: Glæde, stolthed og taknemmelighed. Stolthed over, at vi endnu en gang har stablet en stafet på benene i en hel lille by, og taknemmelighed over de mange frivillige.

Sådan lød ordene fra formanden for Stafet for Livet i Greve, Gert Ellegaard, da han for kort tid siden skød årets stafet i gang på Mosede Fort. Anført af Greve Pigegarde gik fighterne – altså dem, der selv har eller har haft kræft – den første runde, inden de sendte deres gule balloner til vejrs.

Frem til klokken 11 søndag formiddag går eller løber de godt 1300 deltagere deres omgange ved fortet, hvor de for hver runde samler penge ind til Kræftens Bekæmpelses arbejde. Det er fjerde gang, Stafet for Livet finder sted i Greve.