Kirken fortæller, at mange var ekstraordinært glade for sangene ved sommercaféen.

Sommercafé blev en succes

Sognepræst Christina bød velkommen til alle og fortalte, at man næste gang selvfølgelig gerne må, men ikke behøver at komme præcis klokken 13.30 - caféen er åben indtil klokken 16.00, og man kan bare komme forbi.

- Vi fik kaffe og kage, senere vand og saftevand. Der blev strikket og hæklet - nogle for første gang, og andre kunne sagtens både strikke og synge samtidigt. Carsten Engstrøm spillede og Mogens Gert Hansen sang for i to omgange - alle sang med på fuld kraft, stor tak til Carsten og Mogens, lyder det i mailen fra kirken, som også fortæller, at mange var ekstraordinært glade for sangene - "vi skal også lige synge denne her", sagde gæster flere gange ifølge kirken.