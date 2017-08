Se billedserie Der var smil, klapsalver, blomster og rosende ord fra borgmester Niels Hörup (V), da 22 af Solrød Kommunes lokale idrætsudøvere lørdag blev hædret i Solrød Center.

Solrøds atleter hædret

Sydkysten - 29. august 2017 kl. 11:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her blev de hyldet af Solrød Kommune på scenen under arrangementet Fritid i Solrød, hvor borgmester Niels Hörup delte blomster, beviser og bevingede ord ud til atleterne.

- I Solrød er vi kendt for den brede og folkelige idræt, men vi har også atleter, der kan præstere på absolut topniveau. Atleterne, som i deres virke for deres klub, har opnået de resultater, som i den grad har været med til at sætte idrætslivet i Solrød, både på Danmarks-, Europa- og verdenskortet, siger Niels Hörup, som i sin tale for atleterne også hyldede "hverdagens helte", der står bag atleterne.

- De er med til at få atleternes præstationer frem i lyset, uden dem ville enderne ikke nå hinanden. Vi er I Solrød Kommune også meget stolte af hverdagens helte, forklarer Niels Hörup.

En af dem, der modtog velfortjent hyldest, var Anette Rafen Ottzen, som i juni vandt EM i fridykningsdisciplinen Dynamic No Fin - at svømme så langt som muligt under vandet uden finner.

Anette Rafen Ottzen vidste ikke, at hun skulle hædres, men var blevet lokket til Solrød Center, så det kom som en stor og behaglig overraskelse, at hun skulle en tur på scenen blandt de andre talenter.

- Jeg var nok den allersidste, det gik op for, at jeg havde vundet. Jeg satte tidligt i konkurrencen min tid og kunne efterfølgende se favoritterne en for en ikke komme i nærheden af min distance. Det var nærmest som om, at præstationen hele tiden blev bedre, da jeg først blev sikret bronze, så sølv og til sidst ikke kunne fravristes guldet, fortæller Anette Rafen Ottzen.

Hun træner til dagligt sammen med flaskedykkere fra Solrød Dykkerklub, og føler en stor opbakning på trods af, at klubben rummer mange forskellige discipliner.

- Sameksistensen mellem fridykkere og flaskedykkere, har kun været med til at gøre det endnu bedre at være fridykker i Solrød Dykkerklub.