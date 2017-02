Tommy Moberg Nielsen fra Carl Ras CX Team-Sydkysten Cycling i Solrød punkterede hele fem gange ved VM i Luxembourg, men fik alligevel en stor oplevelse. Privatfoto

Solrødrytter fik blod på tanden

Sydkysten - 10. februar 2017 kl. 11:03 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

36-årige Tommy Moberg Nielsen fra det ret nydannede crosshold Carl Ras CX Team-Sydkysten Cycling i Solrød havde på forhånd ventet, at deltagerne ved VM i Luxembourg ville være så hurtige, at han ville komme til at se deres baghjul. Det gjorde han også, men af en lidt anden årsag end ventet.

- Jeg punkterede hele fem gange. Ved punktering nummer to, lå jeg som nummer 33, og jeg endte vist som nummer 54, men det går jeg ikke så meget op i, fortæller Tommy Moberg Nielsen efter hjemkomsten til Hillerød, hvor han bor med sin kone og fire børn.

- Det var en stor oplevelse at deltage, og så fik jeg blod på tanden, for de var alligevel ikke helt så meget bedre end jeg. Med nyt hus, kone og fire børn får jeg ikke trænet helt optimalt, men hvis jeg får gjort det, kan jeg gøre det meget bedre ved et stort mesterskab, lyder det fra Tommy Moberg Nielsen.

Fra teamet deltog ved VM også Carl Erik Sørensen, men han var særdeles uheldig. Dagen efter ankomsten brækkede han en hånd. I crosssæsonen forestår nu kun et løb i Århus og et motionsløb, hvorefter de fleste inklusiv Tommy Moberg kører på landevej. Deltagerne måtte selv betale for deltagelsen.

- Unionen har ingen penge, men turen var de omkring 5000 kr., det kostede mig, værd. Det bliver nu sådan fremover, at top to i hver klasse kan komme til VM ved egenbetaling. Jeg vil satse på at komme med igen om to år, også fordi det er her i Danmark. 2.-3. februar 2019 bliver VM holdt i Bogense på Nordfyn, og til den tid vil jeg være i langt bedre træning end i år, slutter han.